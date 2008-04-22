Ставь лайки и следи за новостями
ADX & MA - эксперт для MetaTrader 4
- 6542
Стратегия базируется на двух индикаторах: ADX и MA.
Более подробно система описана здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_12.php.
Подробная статья о тестировании системы доступна в выпуске нашего журнала от 21.04.2008: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=29.
Обсудить и предложить доработку вы можете на нашем форуме: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=65
Алгоритм торговой стратегии:
- Открываем дневной график пары EURUSD, lots 0,1;
- Рисуем ADX с периодом 14, отмечаем на индикаторе уровень 20; Рисуем MA с периодом 21.
- Торговые сигналы:
- Сигнал к покупке: Бар закрывается выше MA и линия ADX больше 20.
- Сигнал к продаже: Бар закрывается ниже MA и ADX больше 20.
- Выход из сделок в обоих случаях будем осуществлять по обратному пересечению баром линии MA.
Протестировав вышеперечисленные правила в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 мы получили следующие результаты (По ценам открытия)
Добавили мы TakeProfit, StopLoss, TralingStop, причем на покупку и продажу раздельно. Прооптимизировав новые параметры на том же периоде мы получили следующий результат работы эксперта:
Форвард-тест вне участка оптимизации вы можете посмотреть в выпуске нашего журнала от 21.04.2008: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=29
