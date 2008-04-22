Стратегия базируется на двух индикаторах: ADX и MA.

Более подробно система описана здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_12.php.

Подробная статья о тестировании системы доступна в выпуске нашего журнала от 21.04.2008: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=29.

Обсудить и предложить доработку вы можете на нашем форуме: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=65

Алгоритм торговой стратегии:

Открываем дневной график пары EURUSD, lots 0,1; Рисуем ADX с периодом 14, отмечаем на индикаторе уровень 20; Рисуем MA с периодом 21. Торговые сигналы:

Сигнал к покупке: Бар закрывается выше MA и линия ADX больше 20.

Сигнал к продаже: Бар закрывается ниже MA и ADX больше 20.

Выход из сделок в обоих случаях будем осуществлять по обратному пересечению баром линии MA.

Протестировав вышеперечисленные правила в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 мы получили следующие результаты (По ценам открытия)

Добавили мы TakeProfit, StopLoss, TralingStop, причем на покупку и продажу раздельно. Прооптимизировав новые параметры на том же периоде мы получили следующий результат работы эксперта:

Форвард-тест вне участка оптимизации вы можете посмотреть в выпуске нашего журнала от 21.04.2008: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=29