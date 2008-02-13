Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CandlesticksCW - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5100
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: CandlesticksBW
Индикатор на основе CandlesticksBW. Раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу,
с отображением "черных" и "белых" свечей.
В индикаторе свеча окрашивается в цвет совпадающих цветов гистограм AO и AC,
иначе цвет свечи - черный.
В авторский индикатор добавлена возможность различать "черные" и "белые" свечи.
1_Otkat Sys.
Советник 1_Otkat_Sys. Система на 0(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу.2_Otkat Sys v1.1
Советник 2_Otkat_Sys_v1.1. Система с четверга на пятницу на 0(МТ) часов, торгует только на переворот.
iTREND_alexcud
Для определения тренда использует три таймфреймаMath-System
Индикатор Math-System.