CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CandlesticksCW - индикатор для MetaTrader 4

Watashi | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5100
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: CandlesticksBW

Индикатор на основе CandlesticksBW. Раскрашивает японские свечи по  Б.Вильямсу,

 с отображением "черных" и "белых" свечей.

В индикаторе свеча окрашивается в цвет совпадающих цветов гистограм AO и AC,

иначе цвет свечи - черный.

В авторский индикатор добавлена возможность различать "черные" и "белые" свечи.

1_Otkat Sys. 1_Otkat Sys.

Советник 1_Otkat_Sys. Система на 0(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу.

2_Otkat Sys v1.1 2_Otkat Sys v1.1

Советник 2_Otkat_Sys_v1.1. Система с четверга на пятницу на 0(МТ) часов, торгует только на переворот.

iTREND_alexcud iTREND_alexcud

Для определения тренда использует три таймфрейма

Math-System Math-System

Индикатор Math-System.