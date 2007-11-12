Во вторую версию TREND_alexcud v_2 по пожеланию пользователей внесены изменения, которые позволяют использовать индикатор на меньших таймфреймах.Плюсом является то, что теперь каждый может настроить индикатор под определенный таймфрейм самостоятельно, указав в соответсвующие строки входных параметров необходимое количество минут.По умолчанию установлены следующие параметрыTF1 = 15 (пятнадцать минут)TF2 = 60 (час)TF3 = 240 (четыре часа)Допустимо установить следующие значения:1 - 1 минута5 - 5 минут15 - 15 минут30 - 30 минут60 - 1 час240 - 4 часа1440 - 1 день10080 - 1 неделя43200 - 1 месяцРезультаты торговли на основе индикатора