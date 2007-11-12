CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TREND_alexcud - индикатор для MetaTrader 4

Aleksander | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
24899
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Во вторую версию TREND_alexcud v_2 по пожеланию пользователей внесены изменения, которые позволяют использовать индикатор на меньших таймфреймах.
Плюсом является то, что теперь каждый может настроить индикатор под определенный таймфрейм самостоятельно, указав в соответсвующие строки входных параметров необходимое количество минут.

По умолчанию установлены следующие параметры
TF1 = 15 (пятнадцать минут)
TF2 = 60 (час)
TF3 = 240 (четыре часа)

Допустимо установить следующие значения:

1 - 1 минута
5 - 5 минут
15 - 15 минут
30 - 30 минут
60 - 1 час
240 - 4 часа
1440 - 1 день
10080 - 1 неделя
43200 - 1 месяц







Результаты торговли на основе индикатора
Sweet_Spot_Extreme Sweet_Spot_Extreme

Советник Sweet_Spot_Extreme.

Surefirething Surefirething

Советник Surefirething.

EURUSD breakout v0.30 EURUSD breakout v0.30

Советник EURUSD breakout v0.30.

imple-MACD-EA imple-MACD-EA

Совнтник imple-MACD-EA.