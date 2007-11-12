Смотри, как бесплатно скачать роботов
TREND_alexcud - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 24899
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Во вторую версию TREND_alexcud v_2 по пожеланию пользователей внесены изменения, которые позволяют использовать индикатор на меньших таймфреймах.
Плюсом является то, что теперь каждый может настроить индикатор под определенный таймфрейм самостоятельно, указав в соответсвующие строки входных параметров необходимое количество минут.
По умолчанию установлены следующие параметры
TF1 = 15 (пятнадцать минут)
TF2 = 60 (час)
TF3 = 240 (четыре часа)
Допустимо установить следующие значения:
1 - 1 минута
5 - 5 минут
15 - 15 минут
30 - 30 минут
60 - 1 час
240 - 4 часа
1440 - 1 день
10080 - 1 неделя
43200 - 1 месяц
Результаты торговли на основе индикатора
