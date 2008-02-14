Смотри, как бесплатно скачать роботов
Tester Expert 1 TimeFrame Indicators - эксперт для MetaTrader 4
Индикатор, используемый для этого эксперта http://codebase.mql4.com/ru/code/7833.
Работы с индикатором "Combined MA Signal.mq4", в течение испытательного текущего времени чертят только, завершения, stop_loss и take_profit. Это может быть добавлено еще 2 диаграммы для открытого для вперед (Demo/Real), для онлайн (Demo/Real) ) +2 индикаторов в условиях входа.Если на Живом/Реальном/Демонстрационном - Сигнал = 2, на тесте Должен быть установлен как (2*3) = 6; Так, если тест - с 6, на Живом/Реальном/Демонстрационном, должен быть установлен как 6/3 = 2;, если тест - с 9, на Живом/Реальном/Демонстрационном должен быть установлен как 9/3 = 3; .Период для "Сигнала" на испытании ( Tester ) - пример: 6, на Живом будет намного больше. Поскольку "Signal" на Live - период для самых высоких +2 диаграмм, затем - Signal*2, и последняя диаграмма, наименьшая как в IsTesting () = Signal*3, так получить ценность 6 при испытании, которое используется, должен быть 2 (2*3=6). Это - вычисление.
