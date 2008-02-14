CodeBaseРазделы
Tester Expert 1 TimeFrame Indicators - эксперт для MetaTrader 4

Edi Dimitrovski
Просмотров:
3003
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, используемый для этого эксперта http://codebase.mql4.com/ru/code/7833.

Работы с индикатором "Combined MA Signal.mq4", в течение испытательного текущего времени чертят только, завершения, stop_loss и take_profit. Это может быть добавлено еще 2 диаграммы для открытого для вперед (Demo/Real), для онлайн (Demo/Real) ) +2 индикаторов в условиях входа.

Если на Живом/Реальном/Демонстрационном - Сигнал = 2, на тесте Должен быть установлен как (2*3) = 6; Так, если тест - с 6, на Живом/Реальном/Демонстрационном, должен быть установлен как 6/3 = 2;, если тест - с 9, на Живом/Реальном/Демонстрационном должен быть установлен как 9/3 = 3; .Период для "Сигнала" на испытании ( Tester ) - пример: 6, на Живом будет намного больше. Поскольку "Signal" на Live - период для самых высоких +2 диаграмм, затем - Signal*2, и последняя диаграмма, наименьшая как в IsTesting () = Signal*3, так получить ценность 6 при испытании, которое используется, должен быть 2 (2*3=6). Это - вычисление.



