CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

1_Otkat Sys. - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Просмотров:
3515
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан

Советник 1_Otkat_Sys.

Система на 0(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу.


2_Otkat Sys v1.1 2_Otkat Sys v1.1

Советник 2_Otkat_Sys_v1.1. Система с четверга на пятницу на 0(МТ) часов, торгует только на переворот.

3_Otkat Sys v1.2 3_Otkat Sys v1.2

Советник 3_Otkat_Sys_v1.2. Система на 5(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу.

CandlesticksCW CandlesticksCW

Индикатор на основе CandlesticksBW. Раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу, с отображением "черных" и "белых" свечей.

iTREND_alexcud iTREND_alexcud

Для определения тренда использует три таймфрейма