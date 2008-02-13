Смотри, как бесплатно скачать роботов
1_Otkat Sys. - эксперт для MetaTrader 4
- 3515
Автор: не указан
Советник 1_Otkat_Sys.
Система на 0(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу.
2_Otkat Sys v1.1
Советник 2_Otkat_Sys_v1.1. Система с четверга на пятницу на 0(МТ) часов, торгует только на переворот.3_Otkat Sys v1.2
Советник 3_Otkat_Sys_v1.2. Система на 5(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу.
CandlesticksCW
Индикатор на основе CandlesticksBW. Раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу, с отображением "черных" и "белых" свечей.iTREND_alexcud
Для определения тренда использует три таймфрейма