Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Math-System - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4799
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан
Индикатор Math-System.
Индикатор Math-System.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7866
iTREND_alexcud
Для определения тренда использует три таймфреймаCandlesticksCW
Индикатор на основе CandlesticksBW. Раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу, с отображением "черных" и "белых" свечей.
Tester Expert 1 TimeFrame Indicators
В течение испытательного текущего времени чертят только, и без завершения.Math System-Trader
Эффективная торговая система, по сложному математическому алгоритму определяет уровни поддержки/сопротивления, отката, разворота тренда.