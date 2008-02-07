Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiStrend - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5608
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Rosh
Индикатор MultiStrend. Работает только с индикатором Supertrend.
Индикатор MultiStrend. Работает только с индикатором Supertrend.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7815
Supertrend
Индикатор Supertrend. Показыват цветом покупку и продажу.Combined MA Signal
Комбинированный MA
Indexes_v4
Индикатор Indexes_v4. Показывает на одном графике характер движения двух или более индексов.Index Dollar
Идикатор рисует индекс доллара на чарте. Индикатор, призванный существенно облегчить анализ графиков.