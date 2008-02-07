CodeBaseРазделы
Индикаторы

MultiStrend - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
5608
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Rosh

Индикатор MultiStrend. Работает только с индикатором Supertrend.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7815

