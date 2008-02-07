CodeBaseРазделы
Индикаторы

Will-Spread - индикатор для MetaTrader 4

    Индикатор Ларри Вильямса. Учитывает влияние вторичного рынка на торгуемый рынок.
    

     Индикатор впервые был предложен в книге  Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" в главе  "Новый индикатор для краткосрочных трейдеров... Вилл-Спрэд (Will-Spread)".



