Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Will-Spread - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11979
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Ларри Вильямса. Учитывает влияние вторичного рынка на торгуемый рынок.
Индикатор впервые был предложен в книге Ларри
Вильямса "Долгосрочные
секреты краткосрочной торговли" в главе "Новый
индикатор для краткосрочных трейдеров...
Вилл-Спрэд (Will-Spread)".
Index Dollar
Идикатор рисует индекс доллара на чарте. Индикатор, призванный существенно облегчить анализ графиков.Indexes_v4
Индикатор Indexes_v4. Показывает на одном графике характер движения двух или более индексов.
DigitalF - T01
Индикатор DigitalF-T01.Ergodic Ticks Volume Indicator
Индикатор Ergodic Ticks Volume Indicator.