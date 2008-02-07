CodeBaseРазделы
Индикаторы

Supertrend - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Автор: Jason Robinson (jnrtrading)

Индикатор Supertrend. Показыват цветом покупку и продажу.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7816

