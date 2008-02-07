Смотри, как бесплатно скачать роботов
Supertrend - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Jason Robinson (jnrtrading)
Индикатор Supertrend. Показыват цветом покупку и продажу.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7816
Combined MA Signal
Комбинированный MALinear Regression Line (Линия Линейной Регрессии)
Индикатор рисует линию линейной регресии на основе цен закрытия последних баров.
MultiStrend
Индикатор MultiStrend. Работает только с индикатором Supertrend.Indexes_v4
Индикатор Indexes_v4. Показывает на одном графике характер движения двух или более индексов.