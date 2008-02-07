CodeBaseРазделы
Индикаторы

Index Dollar - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5165
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Zmiuka

Индикатор рисует индекс доллара на чарте, призванный существенно облегчить анализ графиков. Рисует индекс доллара DXY прямо на графике. Весьма удобная вещь, незаменима бри беглом анализе основных долларовых пар и оценке сверхкраткосрочных тенденций внутри дня.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7836

