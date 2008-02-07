Смотри, как бесплатно скачать роботов
Index Dollar - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Zmiuka
Индикатор рисует индекс доллара на чарте, призванный существенно облегчить анализ графиков. Рисует индекс доллара DXY прямо на графике. Весьма удобная вещь, незаменима бри беглом анализе основных долларовых пар и оценке сверхкраткосрочных тенденций внутри дня.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7836
