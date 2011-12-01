CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

UltraRSI - индикатор для MetaTrader 5

dm34@mail.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3721
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
ultrarsi.mq5 (11.16 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

dm34@mail.ru

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора RSI (Relative Strength Index), анализ множества его сигнальных линий. Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора:

  • StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии;
  • Step - шаг изменения периода;
  • StepsTotal - количество изменений периода.

Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:

SignalPeriod(Number)  =  StartLength + Number * Step,

где значение переменной Number изменяется в пределах от нуля и до StepsTotal. Полученные значения периодов складываются в массив переменных и используются на каждом тике индикатора для получения массива усредненных значений индикатора RSI. На основе этого массива вычисляются направления текущего тренда для каждого из усреднений и определяется количество положительных и отрицательных трендов для всего массива усредненных значений RSI. Итоговое положительное и отрицательное количество трендов усредняется и используется в качестве линий индикатора, которые образуют цветное облако, отображаемое при помощи стиля DRAW_FILLING.

Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом облака, а сила тренда - его шириной. Можно использовать уровни перекупленности (UpLevel) и перепроданности (DnLevel), которые задаются в процентах от максимального размаха индикатора.

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int RSI_Period=13;                         // Период индикатора RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Использованная цена
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;          // Метод усреднения
input int StartLength=3;                         // Стартовый период усреднения                    
input int WPhase=100;                            // Параметр усреднения
//----  
input uint Step=5;                               // Шаг изменения периода
input uint StepsTotal=10;                        // Количество изменений периода
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;      // Метод сглаживания
input int SmoothLength=3;                        // Глубина сглаживания
input int SmoothPhase=100;                       // Параметр сглаживания
//----                          
input uint UpLevel=80;                           // Уровень перекупленности в %%
input uint DnLevel=20;                           // Уровень перепроданности в %%
input color UpLevelsColor=Blue;                  // Цвет уровня перекупленности
input color DnLevelsColor=Blue;                  // Цвет уровня перепроданности
input STYLE Levelstyle=DASH_;                    // Стиль уровней
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;                // Толщина уровней

Индикатор UltraRSI


MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

Индикатор, показывающий направление тренда (Moving Average) и торговые сигналы (Stochastic + Accelerator).

ZigZag_INT ZigZag_INT

Оптимизированная по скорости расчета версия индикатора ZigZag.

UltraWPR UltraWPR

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора WPR (Larry Williams' Percent Range) и анализ множества его сигнальных линий.

Past Regression Deviated Past Regression Deviated

Канальный трендовый индикатор.