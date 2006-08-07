Смотри, как бесплатно скачать роботов
wlxBWWiseMan - индикатор для MetaTrader 4
8955
Индикатор wlxBWWiseMan указывает свечи изменения тренда. Синий знак указывает на медвежий тренд, красный - на бычий.
Для расчета значений индикатора wlxBWWiseMan используется Awesome oscillator.
wlxBWWiseMan
