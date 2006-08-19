Смотри, как бесплатно скачать роботов
Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество
реализаций индикатора NRTR. В данном варианте реализована скользящая
средняя NRMA(линия) и трейлнингующие стопы NRTR (круглые точки).
Возможен доступ ко всем остальным помежуточным Омеговским индикаторам ( NRTR_Oscillator, NRatio, NRTR_DT ) через вызовы iCustom(NULL,0,"NRMA",параметры,номер_индекса, shift).
Подробности смотрите на авторском сайте
