Индикаторы

NRMA - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
10264
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR. В данном варианте реализована скользящая средняя NRMA(линия) и трейлнингующие стопы NRTR (круглые точки).

Возможен доступ ко всем остальным помежуточным Омеговским индикаторам ( NRTR_Oscillator, NRatio, NRTR_DT ) через вызовы iCustom(NULL,0,"NRMA",параметры,номер_индекса, shift).

Подробности смотрите на авторском сайте



NRMA

