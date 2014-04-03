CodeBaseРазделы
WPR_2HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

lukas1

Цветное облако, образованное двумя осцилляторами WPR (Williams' Percent Range) с разных таймфреймов.

Рис.1. Индикатор WPR_2HTF

