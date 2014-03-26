Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stoch_2HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2308
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
lukas1
Цветное облако, образованное двумя стохастиками c разных таймфреймов.
Рис.1. Индикатор Stoch_2HTF
VROC
Индикатор скорости изменения объема показывает, насколько быстро меняется объем.Exp_BlauHLM
Торговая система с использованием осциллятора BlauHLM.
Exp_JBrainTrend1Stop
Эксперт Exp_JBrainTrend1Stop построен на основе сигналов NRTR-индикатора JBrainTrend1Stop.Mass_Index
Индекс массы предназначенный для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.