CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stoch_2HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2308
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

lukas1

Цветное облако, образованное двумя стохастиками c разных таймфреймов.

Рис.1. Индикатор Stoch_2HTF

Рис.1. Индикатор Stoch_2HTF

VROC VROC

Индикатор скорости изменения объема показывает, насколько быстро меняется объем.

Exp_BlauHLM Exp_BlauHLM

Торговая система с использованием осциллятора BlauHLM.

Exp_JBrainTrend1Stop Exp_JBrainTrend1Stop

Эксперт Exp_JBrainTrend1Stop построен на основе сигналов NRTR-индикатора JBrainTrend1Stop.

Mass_Index Mass_Index

Индекс массы предназначенный для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.