Exp_XPVT - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2682
(24)
exp_xpvt.mq5 (8.14 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
xpvt.mq5 (7.98 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Эксперт Exp_XPVT построен на основе сигналов осциллятора XPVT.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XPVT.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

XPVT_HTF XPVT_HTF

Индикатор XPVT с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

i-AMMA_HTF i-AMMA_HTF

Индикатор i-AMMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Williams_Accumulation_Distribution Williams_Accumulation_Distribution

Индикатор Accumulation/Distribution Ларри Вильямса представляет собой накопленную сумму "накопительных" и "распределительных" движений цены.

Williams_Accumulation_Distribution_HTF Williams_Accumulation_Distribution_HTF

Индикатор Williams_Accumulation_Distribution с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.