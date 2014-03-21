Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XPVT_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2141
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XPVT с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XPVT.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор XPVT_HTF
i-AMMA_HTF
Индикатор i-AMMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CronexAC_Signal
Индикатор CronexAC_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexAC с фиксированным таймфреймом.
Exp_XPVT
Эксперт Exp_XPVT построен на основе сигналов осциллятора XPVT.Williams_Accumulation_Distribution
Индикатор Accumulation/Distribution Ларри Вильямса представляет собой накопленную сумму "накопительных" и "распределительных" движений цены.