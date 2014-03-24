CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Williams_Accumulation_Distribution_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2174
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Williams_Accumulation_Distribution с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Williams_Accumulation_Distribution.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Williams_Accumulation_Distribution_HTF

Рис.1. Индикатор Williams_Accumulation_Distribution_HTF

Williams_Accumulation_Distribution Williams_Accumulation_Distribution

Индикатор Accumulation/Distribution Ларри Вильямса представляет собой накопленную сумму "накопительных" и "распределительных" движений цены.

Exp_XPVT Exp_XPVT

Эксперт Exp_XPVT построен на основе сигналов осциллятора XPVT.

BlauHLM BlauHLM

Индикатор Directional Trend Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

MA_2HTF MA_2HTF

Цветное облако, образованное двумя скользящими средними с разных таймфреймов.