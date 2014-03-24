Эксперт Exp_XPVT построен на основе сигналов осциллятора XPVT.

Индикатор Accumulation/Distribution Ларри Вильямса представляет собой накопленную сумму "накопительных" и "распределительных" движений цены.

Индикатор Directional Trend Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Цветное облако, образованное двумя скользящими средними с разных таймфреймов.