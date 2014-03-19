CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_CronexChaikin - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2155
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_CronexChaikin построен на основе сигналов осциллятора CronexChaikin.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CronexChaikin.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDCAD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

CronexChaikin_HTF CronexChaikin_HTF

Индикатор CronexChaikin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BackgroundCandle_CronexAC_HTF BackgroundCandle_CronexAC_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора CronexAC.

i-HighLow_Channel_HTF i-HighLow_Channel_HTF

Индикатор i-HighLow с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

i-AMA-Optimum_HTF i-AMA-Optimum_HTF

Индикатор i-AMA-Optimum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.