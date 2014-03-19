Ставь лайки и следи за новостями
Exp_CronexChaikin - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт Exp_CronexChaikin построен на основе сигналов осциллятора CronexChaikin.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CronexChaikin.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на USDCAD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор CronexChaikin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BackgroundCandle_CronexAC_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора CronexAC.
Индикатор i-HighLow с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.i-AMA-Optimum_HTF
Индикатор i-AMA-Optimum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.