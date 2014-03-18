Смотри, как бесплатно скачать роботов
CronexChaikin_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор CronexChaikin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CronexChaikin.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор CronexChaikin_HTF
BackgroundCandle_CronexAC_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора CronexAC.CronexAC_HTF
Индикатор CronexAC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_CronexChaikin
Эксперт Exp_CronexChaikin построен на основе сигналов осциллятора CronexChaikin.i-HighLow_Channel_HTF
Индикатор i-HighLow с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.