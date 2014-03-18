Смотри, как бесплатно скачать роботов
CronexAC_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1728
Индикатор CronexAC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CronexAC.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор CronexAC_HTF
Мультитаймфреймовый SuperTrend в виде Pivot
Отображает текущие уровни и направление индикатора Supertrend на нескольких таймфреймах.BackgroundCandle_CronexAO_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора CronexAO.
BackgroundCandle_CronexAC_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора CronexAC.CronexChaikin_HTF
Индикатор CronexChaikin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.