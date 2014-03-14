Ставь лайки и следи за новостями
Реальный автор:
Cronex
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Accelerator Oscillator, выполненный в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор CronexAC
Индикатор i-HighLow рисует канал, границы которого соответствуют самым высоким и самым низким значениям теней свечей за заданное количество баров со смещением по вертикали на количество пунктов, определяемым во входных параметрах индикатора.CronexAO
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Awesome Oscillator, выполненный в виде цветного облака.
Эксперт Exp_CronexAO построен на основе сигналов осциллятора CronexAO.Exp_CronexAC
Эксперт Exp_CronexAC построен на основе сигналов осциллятора CronexAC.