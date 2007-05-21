CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-HighLow - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор i-HighLow рисует канал, границы которого соответствуют самым высоким и самым низким значениям теней свечей за заданное количество баров.

Параметры индикатора:

  • extern int N = 20; - искать самые высокие/низкие свечи за последние 20 баров;
  • extern int N2 = 5; - рисовать границы со смещением в 5 пунктов по оси цен.

i-HighLow

