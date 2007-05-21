Ставь лайки и следи за новостями
i-HighLow - индикатор для MetaTrader 4
- 5483
Индикатор i-HighLow рисует канал, границы которого соответствуют самым высоким и самым низким значениям теней свечей за заданное количество баров.
Параметры индикатора:
- extern int N = 20; - искать самые высокие/низкие свечи за последние 20 баров;
- extern int N2 = 5; - рисовать границы со смещением в 5 пунктов по оси цен.
