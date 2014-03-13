Индикатор i-HighLow рисует канал, границы которого соответствуют самым высоким и самым низким значениям теней свечей за заданное количество баров со смещением по вертикали на количество пунктов, определяемым во входных параметрах индикатора.

Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Accelerator Oscillator, выполненный в виде цветного облака.