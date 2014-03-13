CodeBaseРазделы
Индикаторы

CronexAO - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2499
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Cronex

Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Awesome Oscillator, выполненный в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор CronexAO

