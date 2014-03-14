Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_CronexAO - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1893
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_CronexAO построен на основе сигналов осциллятора CronexAO.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CronexAO.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на GBPUSD H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Accelerator Oscillator, выполненный в виде цветного облака.i-HighLow
Индикатор i-HighLow рисует канал, границы которого соответствуют самым высоким и самым низким значениям теней свечей за заданное количество баров со смещением по вертикали на количество пунктов, определяемым во входных параметрах индикатора.
Эксперт Exp_CronexAC построен на основе сигналов осциллятора CronexAC.Exp_CronexDeMarker
Эксперт Exp_CronexDeMarker построен на основе сигналов осциллятора CronexDeMarker.