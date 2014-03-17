CodeBaseРазделы
Индикаторы

CronexAO_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1661
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор CronexAO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CronexAO.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор CronexAO_HTF

Exp_CronexDeMarker Exp_CronexDeMarker

Эксперт Exp_CronexDeMarker построен на основе сигналов осциллятора CronexDeMarker.

Exp_CronexAC Exp_CronexAC

Эксперт Exp_CronexAC построен на основе сигналов осциллятора CronexAC.

BackgroundCandle_CronexAO_HTF BackgroundCandle_CronexAO_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора CronexAO.

Мультитаймфреймовый SuperTrend в виде Pivot Мультитаймфреймовый SuperTrend в виде Pivot

Отображает текущие уровни и направление индикатора Supertrend на нескольких таймфреймах.