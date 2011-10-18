CodeBaseРазделы
Индикаторы

SuperTrend - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Индикатор SuperTrend для MetaTrader 5.

Оригинальная версия была реализована на MQL4 и опубликована в CodeBase на mql4.com.

При помощи входного параметра "Show_Filling" можно изменить способ отрисовки индикатора (DRAW_FILLING).

Show_Filling=false:
SuperTrend indicator

Show_Filling=true (стиль DRAW_FILLING):

Индикатор SuperTrend, стиль отрисовки DRAW_FILLING

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/576

