SuperTrend - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 16717
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор SuperTrend для MetaTrader 5.
Оригинальная версия была реализована на MQL4 и опубликована в CodeBase на mql4.com.
При помощи входного параметра "Show_Filling" можно изменить способ отрисовки индикатора (DRAW_FILLING).
Show_Filling=false:
Show_Filling=true (стиль DRAW_FILLING):
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/576
