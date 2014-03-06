CodeBaseРазделы
CronexMFI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Cronex

Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменён на ряд значений технического индикатора MFI (Market Facilitation Index), выполненный в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор CronexMFI

