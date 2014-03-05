CodeBaseРазделы
Индикаторы

Exp_ColorZerolagStochs - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Эксперт Exp_ColorZerolagStochs построен на основе сигналов осциллятора ColorZerolagStochs.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagStochs.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

