CronexRSI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1822
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор CronexRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CronexRSI.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор CronexRSI_HTF
