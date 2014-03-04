Ставь лайки и следи за новостями
CronexRSI - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Cronex
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменён на ряд значений из технического индикатора RSI, выполненный в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор CronexRSI
Индикатор HighsLows_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора HighsLowsSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.DynamicRS_C_Signal
Индикатор отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора DynamicRS_C на указанном таймфрейме.
Индикатор DynamicRS_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MACD Sample
Советник MACD Sample торгует по пересечению основной и сигнальной линий индикатора MACD. Данный советник представляет собой пример применения объектно-ориентировнного подхода к разработке советников.