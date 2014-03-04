CodeBaseРазделы
CronexRSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Cronex

Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменён на ряд значений из технического индикатора RSI, выполненный в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор CronexRSI

