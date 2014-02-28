CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Exp_DigitMacd - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2461
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
digitmacd.mq5 (5.63 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
exp_digitmacd.mq5 (7.1 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_DigitMacd построен на основе сигналов осциллятора DigitMacd.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора DigitMacd.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора DigitMacd.

SatlMacd SatlMacd

Индикатор представляет собой осциллятор на основе усредненной разности цифрового фильтра SATL и цены Close.

Ticker_AMA Ticker_AMA

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями индикатора AMA (Adaptive Moving Average) Кауфмана и цены.

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

Индикатор из серии простых индикаторов без усреднения. Выполнен в виде канала с фиксированной шириной.