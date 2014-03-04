Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменён на ряд значений из технического индикатора iRSI, выполненный в виде цветного облака.

Индикатор HighsLows_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора HighsLowsSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.