SATL - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5396
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Владимир Кравчук
"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"
SATL (Slow Adaptive Trend Line) - "медленная" адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-2.
ФНЧ-2 служит для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний. Фильтры низкой частоты ФНЧ-1 и ФНЧ-2 обеспечивают затухание A в полосе задерживания не менее 40 дБ и абсолютно не искажают амплитуду и фазу входного дискретного ряда цен закрытия в полосе пропускания.
Эти свойства цифровых фильтров обеспечивают значительно лучшее (по сравнению с простым скользящим усреднением) подавление шумов, что, в свою очередь, позволяет резко уменьшить вероятность появления "ложных" сигналов на покупку или продажу.
Аналога SATL среди широко известных технических инструментов не существует. Это не скользящее "среднее", а именно адаптивная оценка линии долгосрочного тренда.
В отличие от скользящих средних, SATL не имееет никакого фазового запаздывания относительно текущих цен.
Коэффициенты фильтра SATL
