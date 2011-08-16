Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"



SATL (Slow Adaptive Trend Line) - "медленная" адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-2.

ФНЧ-2 служит для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний. Фильтры низкой частоты ФНЧ-1 и ФНЧ-2 обеспечивают затухание A в полосе задерживания не менее 40 дБ и абсолютно не искажают амплитуду и фазу входного дискретного ряда цен закрытия в полосе пропускания.

Эти свойства цифровых фильтров обеспечивают значительно лучшее (по сравнению с простым скользящим усреднением) подавление шумов, что, в свою очередь, позволяет резко уменьшить вероятность появления "ложных" сигналов на покупку или продажу.

Аналога SATL среди широко известных технических инструментов не существует. Это не скользящее "среднее", а именно адаптивная оценка линии долгосрочного тренда.

В отличие от скользящих средних, SATL не имееет никакого фазового запаздывания относительно текущих цен.





Коэффициенты фильтра SATL

