CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SATL - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5396
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"

SATL (Slow Adaptive Trend Line) - "медленная" адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-2.

ФНЧ-2 служит для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний. Фильтры низкой частоты ФНЧ-1 и ФНЧ-2 обеспечивают затухание A в полосе задерживания не менее 40 дБ и абсолютно не искажают амплитуду и фазу входного дискретного ряда цен закрытия в полосе пропускания.

Эти свойства цифровых фильтров обеспечивают значительно лучшее (по сравнению с простым скользящим усреднением) подавление шумов, что, в свою очередь, позволяет резко уменьшить вероятность появления "ложных" сигналов на покупку или продажу.

Аналога SATL среди широко известных технических инструментов не существует. Это не скользящее "среднее", а именно адаптивная оценка линии долгосрочного тренда.

В отличие от скользящих средних, SATL не имееет никакого фазового запаздывания относительно текущих цен.

Коэффициенты фильтра SATL

Коэффициенты фильтра SATL

Индикатор SATL (Slow Adaptive Trend Line)

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

Индикатор показывает сигналы на покупку и продажу и выдает сообщения (Alert) при пересечении уровней перекупленности и перепроданности технического индикатора Stochastic Oscillator.

FineClock FineClock

Симпатичные часики. Отображаются сразу на всех чартах.

RBCI RBCI

Цифровой фильтр RBCI (Range Bound Channel Index) удаляет низкочастотный тренд, формируемый низкочастотными составляющими спектра и высокочастотный шум, формируемый высокочастотными составляющими спектра.

FileUnlimited FileUnlimited

Библиотека для работы с файлами средствами WinAPI без ограничений по месту нахождения.