Exp_DynamicRS_C - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2649
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Торговая система с использованием индикатора DynamicRS_C.
Решение о сделке принимается в случаях, когда меняется направление движения индикатора.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Exp_DynamicRS_C.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 гг. на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
