Exp_ColorTSI-Oscillator - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2195
(25)
Эксперт Exp_ColorTSI-Oscillator построен на основе сигналов осциллятора ColorTSI-Oscillator.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorTSI-Oscillator.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

StochasticCGOscillator_HTF StochasticCGOscillator_HTF

Индикатор StochasticCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

LOWEST_LOW_VALUE_HTF LOWEST_LOW_VALUE_HTF

Индикатор показывает минимальное значение цены за период, заданный во входных параметрах индикатора с учётом таймфрейма, на котором производился поиск.

HighsLowsSignal HighsLowsSignal

Семафорный сигнальный индикатор, определяющий моменты направленного изменения цены на нескольких барах, количество баров задается во входных параметрах индикатора.

StepMA_Stoch_KV1_Signal StepMA_Stoch_KV1_Signal

Индикатор отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора StepMA_Stoch_KV1 с фиксированным таймфреймом.