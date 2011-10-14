CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stochastic CG Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3864
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Witold Wozniak

Stochastic CG Oscillator - это Стохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений индикатора CG Oscillator.

Классический осциллятор Stochastic может не реагировать на изменения циклов или волатильности, демонстрируемые рынками. Он использует фиксированный период расчетов и не подстраивается под постоянно изменяющуюся длину цикла рынка. Индикатор Stochastic CG Oscillator лишен этого недостатка и подстраивается под текущую волатильность рынка.

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Простейшая торговая система для работы с этим индикатором аналогична работе со Стохастическим осциллятором или с RSI.

Индикатор Stochastic CG Oscillator

XXDPO XXDPO

Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO) показывает состояние перекупленности или перепроданности рынка, а также может быть использован для получения сигналов на покупку и продажу.

Adaptive CG Oscillator Adaptive CG Oscillator

Adaptive CG Oscillator - это CG Oscillator осциллятор, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.

iBeta iBeta

Индикатор ковариации, корреляции и коэффициента Beta двух символов.

X2MA NRTR X2MA NRTR

Гибрид универсальной скользящей средней и NRTR-индикатора. В этом индикаторе значения скользящей средней откорректированы с помощью NRTR-алгоритма (Nick Rypock Trailing Reverse).