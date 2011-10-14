Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic CG Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3864
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Witold Wozniak
Stochastic CG Oscillator - это Стохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений индикатора CG Oscillator.
Классический осциллятор Stochastic может не реагировать на изменения циклов или волатильности, демонстрируемые рынками. Он использует фиксированный период расчетов и не подстраивается под постоянно изменяющуюся длину цикла рынка. Индикатор Stochastic CG Oscillator лишен этого недостатка и подстраивается под текущую волатильность рынка.
Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Простейшая торговая система для работы с этим индикатором аналогична работе со Стохастическим осциллятором или с RSI.
Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO) показывает состояние перекупленности или перепроданности рынка, а также может быть использован для получения сигналов на покупку и продажу.Adaptive CG Oscillator
Adaptive CG Oscillator - это CG Oscillator осциллятор, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.