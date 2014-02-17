Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HIGHEST_HIGH_VALUE - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1939
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает максимальное значение цены за период, указанный во входных параметрах индикатора:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// Имя уровня input string level_comment="уровень срабатывания"; // Комментарий к уровню input uint level_period=5; // Период поиска уровня input uint level_start=0; // Номер стартового бара input color level_color=clrLime; // Цвет уровня input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // Стиль уровня срабатывания input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Толщина уровня срабатывания input bool Deletelevel=true; // Удаление уровня
Рис.1. Индикатор HIGHES_HIGH_VALUE
MFI_3HTF
Три осциллятора MFI (Money Flow Index) с трех различных таймфреймов на одном графике.Exp_AFIRMA
Эксперт Exp_AFIRMA построен на основе сигналов индикатора AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).
Laguerre_PlusDi
Индикатор PlusDi, обработанный фильтром Лагерра.Ind-Fractals-1
Индикатор, который показывает фракталы разных временных периодов на одном графике.