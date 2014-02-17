CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

HIGHEST_HIGH_VALUE - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1939
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает максимальное значение цены за период, указанный во входных параметрах индикатора:

//+------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                   |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// Имя уровня
input string level_comment="уровень срабатывания";   // Комментарий к уровню
input uint   level_period=5;                         // Период поиска уровня
input uint   level_start=0;                          // Номер стартового бара
input color level_color=clrLime;                     // Цвет уровня
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;       // Стиль уровня срабатывания
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                    // Толщина уровня срабатывания
input bool Deletelevel=true;                         // Удаление уровня

Рис.1. Индикатор HIGHES_HIGH_VALUE

Рис.1. Индикатор HIGHES_HIGH_VALUE

MFI_3HTF MFI_3HTF

Три осциллятора MFI (Money Flow Index) с трех различных таймфреймов на одном графике.

Exp_AFIRMA Exp_AFIRMA

Эксперт Exp_AFIRMA построен на основе сигналов индикатора AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).

Laguerre_PlusDi Laguerre_PlusDi

Индикатор PlusDi, обработанный фильтром Лагерра.

Ind-Fractals-1 Ind-Fractals-1

Индикатор, который показывает фракталы разных временных периодов на одном графике.