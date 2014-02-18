CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LOWEST_LOW_VALUE - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2024
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает минимальное значение цены за период, зафиксированный во входных параметрах индикатора:

//+------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                   |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1";  // Имя уровня
input string level_comment="уровень срабатывания";   // Комментарий к уровню
input uint   level_period=5;                         // Период поиска уровня
input uint   level_start=0;                          // Номер стартового бара
input color level_color=clrRed;                      // Цвет уровня
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;       // Стиль уровня срабатывания
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                    // Толщина уровня срабатывания
input bool Deletelevel=true;                         // Удаление уровня

Рис.1. Индикатор LOWEST_LOW_VALUE

Рис.1. Индикатор LOWEST_LOW_VALUE

Ind-Fractals-1 Ind-Fractals-1

Индикатор, который показывает фракталы разных временных периодов на одном графике.

Laguerre_PlusDi Laguerre_PlusDi

Индикатор PlusDi, обработанный фильтром Лагерра.

AsymmetricStochNR_HTF AsymmetricStochNR_HTF

Индикатор AsymmetricStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Laguerre_MinusDi Laguerre_MinusDi

Индикатор MinusDi, обработанный фильтром Лагерра.