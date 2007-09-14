CodeBaseРазделы
Индикаторы

Laguerre PlusDi - индикатор для MetaTrader 4

4637
(3)
Автор: Emerald King / transport_david


Индикатор Laguerre PlusDi.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7321

