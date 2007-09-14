Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Laguerre PlusDi - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4637
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Emerald King / transport_david
Индикатор Laguerre PlusDi.
Индикатор Laguerre PlusDi.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7321
Juice
Не следует открывать позицию, когда гистограмма красная. Если все индикаторы дают сигналы на вход, то по этому индикатору осуществляется последняя проверка. Гистограмма должна быть зеленой.HiLo Activator
Индикатор HiLo Activator.
Pivots_Hi_Low
Hi/Low индикатор показывает, насколько текущее значение параметра близко к минимальному и максимальному значениям за некоторый промежуток времени.JMA_StarLight
Индикатор JMA StarLight.