Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MFI_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2390
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Три осциллятора MFI (Money Flow Index) с трех различных таймфреймов на одном графике.
Рис.1. Индикатор MFI_3HTF
Exp_AFIRMA
Эксперт Exp_AFIRMA построен на основе сигналов индикатора AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).VolatilityPivot_HTF
Индикатор VolatilityPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
HIGHEST_HIGH_VALUE
Индикатор показывает максимальное значение цены за период, указанный во входных параметрах индикатора.Laguerre_PlusDi
Индикатор PlusDi, обработанный фильтром Лагерра.