MFI_3HTF - индикатор для MetaTrader 5

Три осциллятора MFI (Money Flow Index) с трех различных таймфреймов на одном графике.

Рис.1. Индикатор MFI_3HTF

Exp_AFIRMA Exp_AFIRMA

Эксперт Exp_AFIRMA построен на основе сигналов индикатора AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).

VolatilityPivot_HTF VolatilityPivot_HTF

Индикатор VolatilityPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

HIGHEST_HIGH_VALUE HIGHEST_HIGH_VALUE

Индикатор показывает максимальное значение цены за период, указанный во входных параметрах индикатора.

Laguerre_PlusDi Laguerre_PlusDi

Индикатор PlusDi, обработанный фильтром Лагерра.