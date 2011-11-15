CodeBaseРазделы
Индикаторы

XD-RangeSwitch - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3085
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

vic2008

Трендовый индикатор. Разворот тренда вычисляется по количеству свечей, задаваемому во входных параметрах индикатора. Может быть использован для расстановки стопов. Рассчитывался для использования на графике H2 с значением входного параметра N=4.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.09.2010.

Рис.1 Индикатор XD-RangeSwitch


