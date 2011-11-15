Ставь лайки и следи за новостями
XD-RangeSwitch - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3085
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
vic2008
Трендовый индикатор. Разворот тренда вычисляется по количеству свечей, задаваемому во входных параметрах индикатора. Может быть использован для расстановки стопов. Рассчитывался для использования на графике H2 с значением входного параметра N=4.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.09.2010.
