Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BlauSMStochastic_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2010
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор BlauSMStochastic_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора BlauSMStochastic с фиксированным таймфреймом.
В качестве источника сигнала может служить как сама гистограмма исходного индикатора, так и облако, в зависимости от значения входного параметра индикатора:
input Mode Method=MODE_CLOUD; // Метод анализа
При получении сигналов с гистограммы происходит просто трансляция цвета гистограммы. Если же сигнал формируется из цветного облака, то помимо трансляции цвета дополнительно анализируется поведение облака. Если облако сжимается и тренд слабеет, то цвет индикатора бледный, а если облако расширяется и тренд усиливается, то цвет яркий. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора BlauSMStochastic.mq5.
Рис.1. Индикатор BlauSMStochastic_Signal
Индикатор ищет свечи дожи (Doji) и выделяет их цветными стрелками на графике.AroonOscillator_HTF
Индикатор AroonOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.