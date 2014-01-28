CodeBaseРазделы
BlauSMStochastic_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2010
(22)
Индикатор BlauSMStochastic_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора BlauSMStochastic с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала может служить как сама гистограмма исходного индикатора, так и облако, в зависимости от значения входного параметра индикатора:

input Mode Method=MODE_CLOUD;     // Метод анализа

При получении сигналов с гистограммы происходит просто трансляция цвета гистограммы. Если же сигнал формируется из цветного облака, то помимо трансляции цвета дополнительно анализируется поведение облака. Если облако сжимается и тренд слабеет, то цвет индикатора бледный, а если облако расширяется и тренд усиливается, то цвет яркий. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора BlauSMStochastic.mq5.

Рис.1. Индикатор BlauSMStochastic_Signal

