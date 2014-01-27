CodeBaseРазделы
Doji_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3026
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор ищет свечи дожи (Doji) и выделяет их цветными стрелками на графике.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007.

Рис.1. Индикатор DojiArrows

Рис.1. Индикатор Doji_Arrows

