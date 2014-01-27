Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Doji_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
- 3026
Индикатор ищет свечи дожи (Doji) и выделяет их цветными стрелками на графике.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007.
Рис.1. Индикатор Doji_Arrows
