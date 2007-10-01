Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Slow-stoch - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4313
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Nick Bilak
Индикатор slow-stich.
Индикатор slow-stich.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7432
Digits_Comment
Один из новых веяний в торговле, это цифровые индикаторы.DJ Lines
Индикатор DJ Lines относится к группе Pivot (Точка разворота). Все подобные индикаторы действуют по принципу «Из значений предыдущего дня (дней) можно вычислить некую точку, переход через которую будет говорить о смене тенденции».
TrendOSC
Индикатор Trend OSC.Super-signals
Данный индикатор очень прост в использовании: красная стрелка – сигнал на продажу, синяя стрелка – сигнал на покупку. В несколько раз превышает аналоги, такие индикаторы как Hi-Lo, Trend и другие. Работает на любых таймфреймах и с любыми валютными парами.