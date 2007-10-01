Индикатор DJ Lines относится к группе Pivot (Точка разворота). Все подобные индикаторы действуют по принципу «Из значений предыдущего дня (дней) можно вычислить некую точку, переход через которую будет говорить о смене тенденции».

Индикатор Trend OSC.

Данный индикатор очень прост в использовании: красная стрелка – сигнал на продажу, синяя стрелка – сигнал на покупку. В несколько раз превышает аналоги, такие индикаторы как Hi-Lo, Trend и другие. Работает на любых таймфреймах и с любыми валютными парами.