Простой пример кода для создания перемещаемых панелей и наполнении их информацией из терминала MetaTrader 5.

Индикатор окрашивает бары в отдельном окне в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI.

Индикатор, рисующий свечи прямоугольниками с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора BrainTrend1.

EasyXML - это MQL5-библиотека для парсинга XML-документов. Она может обрабатывать XML-документы из трех разных источников: URL, файл и cтрока. Библиотека является полностью объектно-ориентированной и аккуратно интегрируется с MQL5 за счет использования классов CObject и CArrayObj Стандартной библиотеки для хранения DOM-дерева.