Индикаторы

FisherCyberCycle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2274
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор FisherCyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора FisherCyberCycle.mq5.

Рис.1. Индикатор FisherCyberCycle_HTF

