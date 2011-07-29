CodeBaseРазделы
Индикаторы

BrainTrend1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
BrainTrend1 - это рыночный индикатор направления.

Он показывает направление тренда цветом: когда цена изменяется или остается в up-trend, свечи синие. Когда цена изменяется или остается в downtrend, свечи красные. Когда цена меняет направление либо тренд остается неустойчивым, окраска свеч отсутствует.

BrainTrend1 можно использовать для работы на любом временном интервале. В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора. В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.

Индикатор BrainTrend1

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Индикатор AroonOscillator позволяет предугадывать изменения в ценах от трендового состояния рынка к боковому состоянию.

Aroon Aroon

Индикатор Aroon Тушара Ченде помогает трейдерам и инвесторам определить, заканчивается ли долгосрочный тренд или просто делает паузу перед другим движением.

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

BrainTrend1Sig - это рыночный индикатор для открытия позиций и выхода из них. Он показывает точки смены тренда, когда цена достигает экстремальных значений и наступает самое удобное время для входа или выхода из рынка.

BrainTrend1Stop BrainTrend1Stop

BrainTrend1Stop - это индикатор остановки тенденции, пересечение ценой линии стопов означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки.