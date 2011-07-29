BrainTrend1 - это рыночный индикатор направления.



Он показывает направление тренда цветом: когда цена изменяется или остается в up-trend, свечи синие. Когда цена изменяется или остается в downtrend, свечи красные. Когда цена меняет направление либо тренд остается неустойчивым, окраска свеч отсутствует.



BrainTrend1 можно использовать для работы на любом временном интервале. В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора. В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.