Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BrainTrend1 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4033
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
BrainTrend1 - это рыночный индикатор направления.
Он показывает направление тренда цветом: когда цена изменяется или остается в up-trend, свечи синие. Когда цена изменяется или остается в downtrend, свечи красные. Когда цена меняет направление либо тренд остается неустойчивым, окраска свеч отсутствует.
BrainTrend1 можно использовать для работы на любом временном интервале. В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора. В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.
Индикатор AroonOscillator позволяет предугадывать изменения в ценах от трендового состояния рынка к боковому состоянию.Aroon
Индикатор Aroon Тушара Ченде помогает трейдерам и инвесторам определить, заканчивается ли долгосрочный тренд или просто делает паузу перед другим движением.
BrainTrend1Sig - это рыночный индикатор для открытия позиций и выхода из них. Он показывает точки смены тренда, когда цена достигает экстремальных значений и наступает самое удобное время для входа или выхода из рынка.BrainTrend1Stop
BrainTrend1Stop - это индикатор остановки тенденции, пересечение ценой линии стопов означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки.