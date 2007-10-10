Индикатор основан на сравнении текущей цены закрытия и шести простых скользящих средних с периодами 10 20, 30, 40, 50 и 60. Значения индикатора фиксированные: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100.

Это исходник лидирующего на чемпионате winwin2007. Работает только со спредом 2. Закрывается при получении минимального профита и поэтому уровни стоплоссов и тейкпрофитов на ДЦ для него не проблема.