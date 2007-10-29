Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Dynamic trend cleaned up - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8444
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: OfficeFX Group
Индикатор показывает точки BUY и SELL.
Индикатор показывает точки BUY и SELL.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7543
Louw Coetzer
Индикатор Louw Coetzer.Filter_AO
Filter AO помогает отфильтровать флет.
ColorOsMA
Индикатор Color OsMA.NeuroProba
Индикатор тренда на основе АМА Кауфмана.