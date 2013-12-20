Смотри, как бесплатно скачать роботов
StepMA_v6.4_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор StepMA_v6.4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора StepMA_v634.mq5.
Рис.1. Индикатор StepMA_v6.4_HTF
